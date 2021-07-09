В Минздраве сказали, когда начнется COVID-вакцинация детей Прививать детей от коронавируса в Украине позволят во время пятой волны вакцинации, но при условии, если они будут иметь соответствующие рекомендации врачей.

Об этом сказал руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Александр Заика во время национального диалога о вакцинации от COVID-19 «Между волнами», пишет Суспільне.

«Во время пятой волны будет решаться вакцинация детей, но нужно будет следить за нашими рекомендациями, каким именно детям в первую очередь нужно будет давать преимущество», - сказал Заика.

Он сообщил, что прививать детей от 12-16 лет будут вакциной Pfizer. Причем будет выработан четкий алгоритм, в каких именно случаях делать прививки.

«Например, ребенок едет за границу на учебу, соревнования, на какие-то конкурсы, и это путешествие предусматривает две вакцинации», - уточнил представитель ЦОЗ.

В то же время он отметил, что сейчас Минздрав сосредоточен, в первую очередь, на вакцинации целевых групп, которые не успели привиться во время предыдущих этапов вакцинации. Речь идет о людях старше 65 лет.