В Минздраве сказали, когда начнется COVID-вакцинация детей

Об этом сказал руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Александр Заика во время национального диалога о вакцинации от COVID-19 «Между волнами», пишет Суспільне.
«Во время пятой волны будет решаться вакцинация детей, но нужно будет следить за нашими рекомендациями, каким именно детям в первую очередь нужно будет давать преимущество», - сказал Заика.
Он сообщил, что прививать детей от 12-16 лет будут вакциной Pfizer. Причем будет выработан четкий алгоритм, в каких именно случаях делать прививки.
«Например, ребенок едет за границу на учебу, соревнования, на какие-то конкурсы, и это путешествие предусматривает две вакцинации», - уточнил представитель ЦОЗ.
В то же время он отметил, что сейчас Минздрав сосредоточен, в первую очередь, на вакцинации целевых групп, которые не успели привиться во время предыдущих этапов вакцинации. Речь идет о людях старше 65 лет.
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