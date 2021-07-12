В Сумах у подъезда дома жестоко избили руководительницу благотворительного фонда

“Меня зовут Наталия Землюк, я руководитель благотворительного фонда.
Мы так много с Вами сделали для детских домов и онко-деток.
Сейчас беда пришла в мою жизнь.
Мне очень больно и плохо, я разбита и подавлена, мне стыдно, но у меня нет другого выхода.
Я прошу Вашу помощь для себя.
4.07.21 г на меня у подъезда моего дома напали два незнакомых мужчины и женщина.
Меня жестоко избили на глазах дочери, соседки и 1,3 годовалого ребёнка (эти существа ударили и невинное дитя).
Меня били ногами в живот, ударили лицом об лавочку, и об кирпичный дом .Мне сильно разсекли лоб и бровь, у меня жидкость в лёгких, застыла кровь в пазухах, гематомы и ушибы по всему телу.
Сейчас я лежу в больнице, провожу обследование врачей и прохожу лечение.
Со мной была моя дочь, у неё синяки по телу, сильная моральная травма от пережитого ужаса и крови вокруг.
Только несколько нарядов патрульных смогли остановить этот ад.
После я на скорой попала в больницу и круговорот анализов, лечения.
Я прошу Вашу финансовую помощь на лечение, кто сколько сможет.
Я знаю, сейчас у нас нелёгкое время, но прошу, откликнитесь. Мне это очень надо.
Все что у меня было я уже потратила, больше у меня нет. Я не знаю где взять деньги.
Справки которые у меня есть на руках прилагаю, все остальное находится в больнице в истории болезни.
Пожалуйста, не пройдите мимо.
Мне так важна Ваша поддержка.
РЕКВИЗИТЫ:
UA 0233 7546 00000 2600 2055 02 6208
ЄДРПОУ «Добрі справи»: 4214 9050
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:
UA 1833 7546 00000 2600 7055 0232 28
ЄДРПОУ «Добрі справи»: 4214 9050
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:
Приват: 5169 3305 1662 4910
(Благодійний фонд «Добрі справи», керівник — Наталія Землюк
Приват: 4731 2196 1416 4063
БО СБФ Добрі Справи Землюк Наталія Олексіївна”, - написала она.