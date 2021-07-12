Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:57114

В Сумах у подъезда дома жестоко избили руководительницу благотворительного фонда

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала сама жертва - руководитель благотворительного фонда «Добрые дела» Наталья Землюк.

“Меня зовут Наталия Землюк, я руководитель благотворительного фонда.
Мы так много с Вами сделали для детских домов и онко-деток.
Сейчас беда пришла в мою жизнь.
Мне очень больно и плохо, я разбита и подавлена, мне стыдно, но у меня нет другого выхода.
Я прошу Вашу помощь для себя.
4.07.21 г на меня у подъезда моего дома напали два незнакомых мужчины и женщина.
Меня жестоко избили на глазах дочери, соседки и 1,3 годовалого ребёнка (эти существа ударили и невинное дитя).
Меня били ногами в живот, ударили лицом об лавочку, и об кирпичный дом .Мне сильно разсекли лоб и бровь, у меня жидкость в лёгких, застыла кровь в пазухах, гематомы и ушибы по всему телу.
Сейчас я лежу в больнице, провожу обследование врачей и прохожу лечение.
Со мной была моя дочь, у неё синяки по телу, сильная моральная травма от пережитого ужаса и крови вокруг.
Только несколько нарядов патрульных смогли остановить этот ад.
После я на скорой попала в больницу и круговорот анализов, лечения.
Я прошу Вашу финансовую помощь на лечение, кто сколько сможет.
Я знаю, сейчас у нас нелёгкое время, но прошу, откликнитесь. Мне это очень надо.
Все что у меня было я уже потратила, больше у меня нет. Я не знаю где взять деньги.
Справки которые у меня есть на руках прилагаю, все остальное находится в больнице в истории болезни.
Пожалуйста, не пройдите мимо.
Мне так важна Ваша поддержка.
РЕКВИЗИТЫ:
UA 0233 7546 00000 2600 2055 02 6208
ЄДРПОУ «Добрі справи»: 4214 9050
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:
UA 1833 7546 00000 2600 7055 0232 28
ЄДРПОУ «Добрі справи»: 4214 9050
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:
Приват: 5169 3305 1662 4910
(Благодійний фонд «Добрі справи», керівник — Наталія Землюк
Приват: 4731 2196 1416 4063
БО СБФ Добрі Справи Землюк Наталія Олексіївна”, - написала она.

Право Наталия Землюк
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Украинский язык в туризме и культуре стал обязательным
Вчера 17:15
Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
Вчера 13:45
Бова прийшов і намагався тиснути на суд!
Вчера 12:36
З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму
15.07.2021 15:46
З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
15.07.2021 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
14.07.2021 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Что такое домашний текстиль и как его выбирать
13.07.2021 14:16
Где в Запорожье суши с бесплатной доставкой?
13.07.2021 14:00
Что нужно знать украинцам о путешествиях за границу в 2021 году
12.07.2021 16:06
Що треба знати про подорожі за кордон: відповіді на поширені питання
12.07.2021 15:54
На Сумщине коронавирусные показатели стабильно падают (итоги недели)
12.07.2021 14:44
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Кино Планета Кіно
14.30; 19.15; 21.30
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 20.50
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Кино Планета Кіно
10.45; 18.30
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.