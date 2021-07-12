В Сумах у подъезда дома жестоко избили руководительницу благотворительного фонда Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала сама жертва - руководитель благотворительного фонда «Добрые дела» Наталья Землюк.

“Меня зовут Наталия Землюк, я руководитель благотворительного фонда.

Мы так много с Вами сделали для детских домов и онко-деток.

Сейчас беда пришла в мою жизнь.

Мне очень больно и плохо, я разбита и подавлена, мне стыдно, но у меня нет другого выхода.

Я прошу Вашу помощь для себя.

4.07.21 г на меня у подъезда моего дома напали два незнакомых мужчины и женщина.

Меня жестоко избили на глазах дочери, соседки и 1,3 годовалого ребёнка (эти существа ударили и невинное дитя).

Меня били ногами в живот, ударили лицом об лавочку, и об кирпичный дом .Мне сильно разсекли лоб и бровь, у меня жидкость в лёгких, застыла кровь в пазухах, гематомы и ушибы по всему телу.

Сейчас я лежу в больнице, провожу обследование врачей и прохожу лечение.

Со мной была моя дочь, у неё синяки по телу, сильная моральная травма от пережитого ужаса и крови вокруг.

Только несколько нарядов патрульных смогли остановить этот ад.

После я на скорой попала в больницу и круговорот анализов, лечения.

Я прошу Вашу финансовую помощь на лечение, кто сколько сможет.

Я знаю, сейчас у нас нелёгкое время, но прошу, откликнитесь. Мне это очень надо.

Все что у меня было я уже потратила, больше у меня нет. Я не знаю где взять деньги.

Справки которые у меня есть на руках прилагаю, все остальное находится в больнице в истории болезни.

Пожалуйста, не пройдите мимо.

Мне так важна Ваша поддержка.

РЕКВИЗИТЫ:

UA 0233 7546 00000 2600 2055 02 6208

ЄДРПОУ «Добрі справи»: 4214 9050

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:

UA 1833 7546 00000 2600 7055 0232 28

ЄДРПОУ «Добрі справи»: 4214 9050

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:

Приват: 5169 3305 1662 4910

(Благодійний фонд «Добрі справи», керівник — Наталія Землюк

Приват: 4731 2196 1416 4063

БО СБФ Добрі Справи Землюк Наталія Олексіївна”, - написала она.