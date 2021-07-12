В Конотопе сбили велосипедиста В Конотопе 31-летний местный житель, двигаясь на автомобиле «Нива 2121», совершил наезд на 56-летнего велосипедиста.

Мужчина получил телесные повреждения разной степени и был госпитализирован в Конотопскую центральную районную больницу. Автомобиль был помещен на штрафплощадку, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.