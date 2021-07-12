На Сумщине сбили пенсионера В селе Вильшана Роменского района 34-летний сумчанин на автомобиле «Шевроле Авео» совершил наезд на 65-летнего местного жителя, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

Водитель транспортного средства не успел среагировать, в результате чего пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение Роменской центральной районной больницы.

Автомобиль был помещен на штрафплощадку, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.