На Сумщине сбили пенсионера

Водитель транспортного средства не успел среагировать, в результате чего пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение Роменской центральной районной больницы.
Автомобиль был помещен на штрафплощадку, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В Конотопе 31-летний местный житель, двигаясь на автомобиле «Нива 2121», совершил наезд на 56-летнего велосипедиста....
Автопроисшествие произошло на улице Романа Атаманюка....
Экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Нахимова....
15 июля, около 20 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Труда....
Сегодня, около 13.00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Шевченко....