В Сумах столкнулись ЗИЛ и Mitsubishi

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля ЗИЛ, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил наезд на припаркованный сзади автомобиль Mitsubishi Outlander. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы ДТП и составили на руководителя ЗИЛ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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