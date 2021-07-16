В Сумах столкнулись ЗИЛ и Mitsubishi Автопроисшествие произошло на улице Романа Атаманюка.

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля ЗИЛ, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил наезд на припаркованный сзади автомобиль Mitsubishi Outlander. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы ДТП и составили на руководителя ЗИЛ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.