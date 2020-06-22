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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Суды заблокировали процесс приватизации «Сумыхимпрома»

Предприятие «Сумыхимпром» попало в проект «Большая приватизация», впрочем, сейчас процесс остановился.

Приватизацию заблокировали суды, а ситуация на производстве - тяжелая, говорит заместитель главы Фонда госимущества Украины Константин Кошеленко, пишет Суспільне.

Он говорит, что человек, который с 2010 года руководила предприятием - Игорь Лазакович. Несмотря на то, что при нем на предприятии сформировалась задолженность более 1 млрд грн, сейчас Игорь Лазакович руководит санацией («оздоровлением») предприятия.

«Сумыхимпром» уже находится в банкротстве, а руководит тот самый руководитель, который по сути руководил до. И это действительно сложная ситуация: остаются на работе люди по решению судов. Сейчас Фонд и Минюст принимают меры для того, чтобы восстановить контроль государства на предприятии, прекратить процедуру банкротства. И только после этого можно говорить о следующих шагах оздоровления этого предприятия», - говорит Константин Кошеленко.

Сейчас Служба безопасности Украины расследует уголовное производство, которое касается санации завода. По информации СБУ, дело касается растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. По версии следствия, вместо финансового оздоровления, процедура санации «Сумыхимпром» привела к накоплению предприятием 2 млрд гривен дополнительных долгов.

В конце июня этого года на предприятии произошли обыски у вероятных фигурантов. Имущество «Сумыхимпрома» арестовали.

Судебный спор между предприятием и правительством, где третьим лицом выступает Фонд госимущества - о включении «Сумыхимпрома» в перечень объектов «Большой приватизации» - должен слушать Хозяйственный суд Киева. Первое заседание назначено на 28 июля.

Экономика Сумыхимпром
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