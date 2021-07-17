На Сумщине еще 17 случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 17 июля в Сумской области 78 149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 17 человек (Бурынский район - 1, Кролевецкий район - 2, Лебедин - 1, Ахтырка - 1, Сумы - 6, Сумской район - 3, Тростянецкий район - 1, Шосткинский район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1332 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 537 человек, из них за минувшие сутки - 14 (Белопольский район - 2, Сумы - 5, Тростянецкий район - 7).