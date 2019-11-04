В Киеве выпал с балкона житель Сумщины, многодетный отце: нужна помощь Несчастный случай произошел с уроженцем Шостки, многодетным отцом Артемом Бабичем.

Мужчина выпал с балкона на 5-м этаже, но чудом остался жив, пишет Шостка.инфо.

У Артема закрытая черепно-мозговая травма, пробитые легкие, разрыв желудка и мочевого пузыря, многочисленные переломы шейных позвонков и ребер. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении в г. Киев (один день пребывания там стоит 4 тыс. грн). Шосткинец уже пережил многочисленные операции на органах, пришел в себя и уже даже может двигать конечностями, однако, врачи констатируют - мужчина сможет вернуться к нормальной жизни только при условии качественного лечения и долгого реабилитационного периода.

На лечение пострадавшего средства необходимы срочно. Семья Артема не в состоянии самостоятельно собрать большую сумму и просит помощи у всех неравнодушных.

Перечислить помощь на лечение Артема можно на банковский счет жены: 4731219618507705 Бабич Елена.