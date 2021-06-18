Команда конотопчанки вышла в плей-офф на Кубке европейских чемпионов В португальском Назаре продолжается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

Команда «Мрія-2006» (Ананьев, Одесская обл.), за которую играет воспитанница конотопского и сумского футбола, конотопчанка Юлия Дехтяр, вышла в плей-офф со второго места группе.

В четвертом туре наши землячки получили техническую победу 3:0 из-за того, что соперницы из «Касерес» (Испания) снялись с турнира (у игроков был обнаружен коронавирус).