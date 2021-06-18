Команда конотопчанки вышла в плей-офф на Кубке европейских чемпионов

Команда «Мрія-2006» (Ананьев, Одесская обл.), за которую играет воспитанница конотопского и сумского футбола, конотопчанка Юлия Дехтяр, вышла в плей-офф со второго места группе.
В четвертом туре наши землячки получили техническую победу 3:0 из-за того, что соперницы из «Касерес» (Испания) снялись с турнира (у игроков был обнаружен коронавирус).
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