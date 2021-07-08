В Сумах на выходных будут вакцинировать от COVID-19 всего в двух точках

В ближайшие выходные, 17 и 18 июля, вакцинация будет осуществляться с 9:00 до 14:00 в двух амбулаториях: ул. Ильинская, 48/5 и ул. Привокзальная, 3А. Прививаться там смогут все желающие в возрасте от 18 лет при наличии документа, удостоверяющего личность. Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac (Sinovac, Китай), которой есть в наличии 11 000 доз.
На следующих выходных, когда подойдет очередь получать вторую дозу вакцины тем, кто привился в МЦ «Романтика» 26-28 июня, планируется развертывание Центра массовой вакцинации в той же локации. Те, кто не смогут вакцинироваться в Молодежном центре на выходных, смогут сделать это на несколько дней раньше или позже в стационарных пунктах вакцинации.
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