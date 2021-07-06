В Сумах ожидается жаркий уик-энд с дождями и грозой Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных, 17 и 18 июля, в Сумах ожидается неустойчивая погода.

В субботу, как и в воскресенье, будет наблюдаться переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северный, 3-8 м/с (17 июля); 5-10 м/с (18 июля). Столбики термометров покажут ночью 20-22 °С тепла, днем - 29-31 °С (17 июля) ночью 17-22 °С тепла, днем - 29-34 °С (18 июля).