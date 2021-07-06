В Сумах ожидается жаркий уик-энд с дождями и грозой

В субботу, как и в воскресенье, будет наблюдаться переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь и гроза.
Ветер северный, 3-8 м/с (17 июля); 5-10 м/с (18 июля).
Столбики термометров покажут ночью 20-22 °С тепла, днем - 29-31 °С (17 июля) ночью 17-22 °С тепла, днем - 29-34 °С (18 июля).
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....
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