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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Жителів Сумщини запрошують взяти участь у конкурсі «Що для мене Україна?»

Всеукраїнський конкурс малюнків та фотографій приурочений до 30-ї річниці Незалежності України

З метою культурно-освітнього розвитку, формування у дітей і підлітків національної ідентичності, патріотичного виховання; соціальної підтримки талановитої молоді, сприяння їх самореалізації та творчому розвитку, активного залучення творчої молоді до соціально-вагомої діяльності, Благодійний фонд «Об’єднання світових культур» (https://www.facebook.com/uwcfoundation), Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення (https://www.facebook.com/UkrainianCoordinationCenter), Українська молодіжна правнича асамблея, Українська асоціація підтримки творчої молоді проводять Всеукраїнський конкурс малюнків та фотографій «Що для мене Україна?», приурочений до 30-ї річниці Незалежності України.

До участі у Конкурсі запрошуються діти віком від 3 до 18 років з України та української діаспори різних країн світу.

Конкурс проводиться за двома категоріями – фотографія та малюнок. Авторами конкурсних робіт можуть були лише учасники конкурсу – діти віком від 3 до 18 років. Конкурсні роботи не повинні порушувати авторські права інших осіб. У разі виявлення плагіату на будь-якому етапі конкурсу, роботу буде вилучено з участі в конкурсі, а учасника – дискваліфіковано. Відповідальність за порушення авторських прав несе учасник конкурсу та його законний представник.

Номінації в категорії «Фотографія» (за тематикою, без вікового розподілу):

• Українські традиції (на фото мають бути відображені традиції вашої родини чи громади, навчального закладу, гуртка тощо);

• Визначні місця моєї малої Батьківщини (на фото мають бути відображені місця (природа чи архітектура), які є візитівкою села, селища, міста, району чи області, в якій Ви мешкаєте).

Номінації в категорії «Малюнок» (за віком):

• Перша Молодша група. Індивідуальна робота (від 3 до 5 років);

• Перша Молодша група. Колективна робота (від 3 до 5 років);

• Друга Молодша група. Індивідуальна робота (від 6 до 10 років);

• Друга Молодша група. Колективна робота (від 6 до 10 років);

• Середня група. Індивідуальна робота (від 11 до 14 років);

• Середня група. Колективна робота (від 11 до 14 років);

• Старша група. Індивідуальна робота (від 15 до 18 років);

• Старша група. Колективна робота (від 15 до 18 років).

Конкурсна робота (у відсканованому форматі, JPEG) разом із заявкою (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові конкурсанта, дати народження, контактного телефону, електронної адреси, місця проживання, контактної інформації законних представників, назви номінації, назви конкурсної роботи та короткого (1-2 речення) описання зображеного на малюнку чи фото) подається до Організаційного комітету, шляхом направлення відповідного листа на електрону адресу  uwcfua@gmail.com (обов’язково зазначити в темі листа – «Що для мене Україна») до 13 серпня 2021 року включно.

Кожен учасник може подати для участі в Конкурсі не більше 3 конкурсних робіт в рамках однієї чи декількох обраних номінацій.

Щоб конкурсний малюнок чи фотографія взяли участь у виставці робіт, його оригінал необхідно завчасно надіслати Укрпоштою за адресою: 02147, м. Київ, а/с 34, отримувач: УКЦППОН. Якщо Ви бажаєте відправити роботу за допомогою Нової пошти, іншої служби доставки чи особисто доставити роботу організаторам конкурсу, то, будь ласка, звертайтеся в індивідуальних повідомленнях на Facebook-сторінку.

Оригінали робіт, надіслані на будь-які інші поштові адреси чи у будь-який інший спосіб, що попередньо не узгоджений з організаторами конкурсу, прийматися НЕ будуть.

Роботи учасників, оригіналів яких не буде в наявності у організаторів станом на 18.08.2021 року, будуть брати участь у виставці вибірково (найкращі роботи можуть бути роздруковані).

Детальні умови участі у конкурсі містяться у положенні про конкурс.

Переможці конкурсу будуть оголошені під час Творчого фестивалю «З Україною в серці», що відбудеться в м. Київ під час святкових заходів з нагоди Дня Незалежності України. Крім того, на зазначеному фестивалі буде організована виставка робіт учасників конкурсу.

Контактні дані Оргкомітету: електронна адреса  uwcfua@gmail.com, повідомлення на Facebook-сторінку фонду UWCF.

Довідково. У 2020 році Всеукраїнський конкурс малюнків та фотографій «Що для мене Україна?», приурочений до Дня Незалежності України, відбувся вперше й одразу зібрав  6 826 робіт від 3 462 учасників – дітей віком від 3 до 18 років з України та української діаспори різних країн світу.

Переможців обирали видатні політики, громадські діячі та художники.

 
 
 
Общество Конкурс
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