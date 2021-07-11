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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:51236

Верховная Рада утвердила нового министра внутренних дел

Украинский парламент принял назначение на должность руководителя Министерства внутренних дел Украины депутата от «Слуги народа» Дениса Монастырского.

За соответствующее решение проголосовал отдали свои голоса 271 народный избранник.

Во время своего выступления в Верховной Раде Монастырский заявил, что планирует сконцентрировать свою деятельность на борьбе с организованной преступностью, цифровизации всех сфер деятельности МВД и укреплении «внутренней устойчивости и обороны страны, возвращении Крыма и Донбасса». Монастырский также добавил, что планируется строительство современного эффективно-обустроенной границы по всему периметру государства.

Денис Монастырский стал народным депутатом Украины в августе 2019 года по списку партии «Слуга народа» под номером 19. В Раде возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности. По образованию - юрист.

В 2016-2019 годах Денис Монастырский отвечал за программы реформ правоохранительной и судебной системы в аналитическом центре «Украинский институт будущего».

Общество Денис Монастырский
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