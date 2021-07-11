Верховная Рада утвердила нового министра внутренних дел

За соответствующее решение проголосовал отдали свои голоса 271 народный избранник.
Во время своего выступления в Верховной Раде Монастырский заявил, что планирует сконцентрировать свою деятельность на борьбе с организованной преступностью, цифровизации всех сфер деятельности МВД и укреплении «внутренней устойчивости и обороны страны, возвращении Крыма и Донбасса». Монастырский также добавил, что планируется строительство современного эффективно-обустроенной границы по всему периметру государства.
Денис Монастырский стал народным депутатом Украины в августе 2019 года по списку партии «Слуга народа» под номером 19. В Раде возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности. По образованию - юрист.
В 2016-2019 годах Денис Монастырский отвечал за программы реформ правоохранительной и судебной системы в аналитическом центре «Украинский институт будущего».