В Степановке утонул мужчина 15 июля в 14.28 в пгт Степановка Сумского района из местного пруда работники КП «Сумская областная водолазно-спасательная служба» подняли на поверхность тело мужчины, 1973 г.р.

Это уже 23-я смерть на воде в области за этот год, сообщают в ГУ ГСЧС в Сумской области.

Спасатели в очередной раз подчеркивают:

- не оставляйте детей без присмотра;

- не заходите в воду в нетрезвом состоянии;

- не купайтесь в незнакомых и необорудованных для этого местах;

- не заплывайте слишком далеко от берега.

Необходимо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации вовремя оказать необходимую помощь.