В Степановке утонул мужчина

Это уже 23-я смерть на воде в области за этот год, сообщают в ГУ ГСЧС в Сумской области.
Спасатели в очередной раз подчеркивают:
- не оставляйте детей без присмотра;
- не заходите в воду в нетрезвом состоянии;
- не купайтесь в незнакомых и необорудованных для этого местах;
- не заплывайте слишком далеко от берега.
Необходимо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации вовремя оказать необходимую помощь.
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