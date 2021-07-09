Конотопчанка со сборной обыграли итальянок

В составе женской сборной Украины одна из лучших воспитанница Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анна Дябло.
После группового турнира наша команда, имевшая две победы и два поражения, несмотря на выигрыш у чемпионок Европы датчанок, попала в утешительный раунд за 13-18 места.
После победы над россиянками сегодня украинки обыграли итальянок 2:1 (12:18; 24:19; 10:4). Анна Дябло набрала 2 очка. Всего у нее 44 очка в 6 играх.
Завтра наши сыграют против румынок.
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