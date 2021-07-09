Конотопчанка со сборной обыграли итальянок В Варне (Болгария) продолжается чемпионат Европы по пляжному гандболу.

В составе женской сборной Украины одна из лучших воспитанница Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анна Дябло.

После группового турнира наша команда, имевшая две победы и два поражения, несмотря на выигрыш у чемпионок Европы датчанок, попала в утешительный раунд за 13-18 места.

После победы над россиянками сегодня украинки обыграли итальянок 2:1 (12:18; 24:19; 10:4). Анна Дябло набрала 2 очка. Всего у нее 44 очка в 6 играх.

Завтра наши сыграют против румынок.