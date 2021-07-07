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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:10188

Сумчане и шосткинцы сыграют на чемпионате Европы

16 июля сборная команда Украины по хоккею на траве U18 отправляется в Вену (Австрия) на EuroHockey Championship II, который будет проходить 18-24 июля.

В составе сборной будут выступать воспитанники Сумской СДЮШОР «Динамо» (тренер Диана Тагиева) Богдан Товстолиткин, Ярослав Бергилевич, Владимир Верлан и Денис Хмаренко, а также Шосткинской КДЮСШ «Барса» (тренеры Игорь Яковенко, Вячеслав Махотков, Илья Мороз) Егор Махотков и Константин Колиенко.

В группе команда Украины сыграет против Польши, Турции и Австрии.

Спорт Хоккей на траве
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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