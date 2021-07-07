Сумчане и шосткинцы сыграют на чемпионате Европы

В составе сборной будут выступать воспитанники Сумской СДЮШОР «Динамо» (тренер Диана Тагиева) Богдан Товстолиткин, Ярослав Бергилевич, Владимир Верлан и Денис Хмаренко, а также Шосткинской КДЮСШ «Барса» (тренеры Игорь Яковенко, Вячеслав Махотков, Илья Мороз) Егор Махотков и Константин Колиенко.
В группе команда Украины сыграет против Польши, Турции и Австрии.
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