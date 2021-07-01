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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:52298

Как выступают сумские атлеты на юниорском чемпионате Европы

15 июля в Таллинне стартовал чемпионат Европы по лёгкой атлетике U20.

В первый день состоялся один финал с участием украинок - по спортивной ходьбе на 10000 метров. Валерия Шоломицкая вошла в шестерку сильнейших, замкнув ее с результатом 47:49.98 мин, Юлия Луцкая финишировала 20-й (51:31.30 мин), а сумчанка София Крыловецкая - 27-й (55:41.37 мин).

Уроженец Конотопа Артур Фельфнер приехал в Таллинн лидером европейского сезона U20 по метанию копья и уже в первой попытке не просто выполнил квалификационный норматив, но и возглавил мировой топлист сезона U20 - 77.49 м.

«Думаю, я выполнил хорошую работу, установив личный рекорд на пути к финалу. Там у меня будут сильные соперники, рад видеть их всех здесь. 77 метров - хороший старт чемпионата. На Европейском олимпийском фестивале в Баку я был третьим, поэтому надеюсь теперь немного улучшить этот результат», - сказал Фельфнер в комментарии организаторам.

Также на чемпионате выступят сумские ходоки Егор Шелест и Николай Рущак, они будут идти 10000 м.

Спорт Легкая атлетика
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головний тренер ФК "Альянс"

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