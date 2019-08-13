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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:47288

Сумчанин пробежал 80-километровый трейл в Карпатах

В Славском Львовской области прошел чемпионат Украины по трейлу.

Участникам предлагалось две дистанции – 40 и 80 км по горам и долам Карпат. Всего на старт вышло 28 мужчин и 8 женщин. Среди них сумчанин Валерий Меренков, который на 80 км показал 9-е время – 13 часов 15 минут.

Спорт Трейл
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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