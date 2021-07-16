В Сумах ДТП на перекрестке

Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что водитель автомобиля Chery, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, водитель которого двигался во встречном направлении.
Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя Chery протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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