В Сумах ДТП на перекрестке 15 июля, около 20 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Труда.

Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что водитель автомобиля Chery, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, водитель которого двигался во встречном направлении.

Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя Chery протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.