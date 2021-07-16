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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:33777

В Сумах ДТП на перекрестке

15 июля, около 20 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Труда.

Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что водитель автомобиля Chery, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, водитель которого двигался во встречном направлении.

Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя Chery протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Право Дтп
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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