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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:21460

Водитель сумского троллейбуса нахамил пожилой пассажирке

Об инциденте в троллейбусе № 1 написала в Фейсбуке сумчанка Галина Медведева.

«ДОСТАЛО!!! Sad :( Sad Всему есть предел, даже у таких терпеливых и сдержанных людей, как я. Род деятельности закалил!

Сегодня утром в 8.25 случился инцидент с водителем троллейбуса номер 1, следующего по маршруту "Химзавод - Автовокзал", номерной знак 031.

Центр города, часы "пик" остановка "Аптека". В очередной раз проводятся ремонтные работы по замене тротуарной плитки... Ну надо, так надо.

Рассматривать, что к чему, нет времени. Стоит троллейбус, дверь открыта,  светофор с красным светом. Обычно, нормальные водители забирают пассажиров, несмотря на возраст, если есть свободные места. Карантин всё-таки!

Я опаздываю к назначенному мне времени и радуюсь, что успеваю на нужный мне маршрут.

Спрашиваю - можно войти? Водитель закрывает перед моим носом  дверь без объяснений.  К сожалению, есть такая категория водителей в КП "Электротранс" СМР, которые специально закрывают двери перед носом пожилых людей. Картинка маслом постоянная!

Соображаю, как не опоздать... Вдруг открывается дверь,  водитель запускает женщину и сразу же старается закрыть за ней дверь.  В этот момент, за женщиной пытается  войти очень пожилая женщина, которой он слегка прибил руку при закрытии двери, и я, воспользовавшись моментом!

И тут началось!... Кричит - "выходите", куда вы лезете водителю на голову, я запустил  девушку, а не вас - КРОКОДИЛОВ...

Это уже относилось ко мне и  было перебором! Я, конечно, охренела, но сдержалась! Спросила только, а  вы - кто?!  И заняла  свободное место в троллейбусе. В наличии их оказалось 5! Рассмотрела "девушку", которой этак лет 50!..  И ... поехали. 

За светофором, водитель сделал остановку. Твою мать! А слабо, вместо того, чтобы просто  сказать, что за перекрестком будет остановка и всего - то,  оскорбил, нахамил, прибил бабци руку и испортил мне, КРОКОДИЛУ, настроение перед началом рабочего дня!

Вывод - НЕАДЕКВАТ  за рулём общественного транспорта, все равно, что обезьяна с гранатой среди людей!!!

Честное слово - ДОСТАЛО!», - написала она.

Общество
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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