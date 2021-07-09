Водитель сумского троллейбуса нахамил пожилой пассажирке Об инциденте в троллейбусе № 1 написала в Фейсбуке сумчанка Галина Медведева.

«ДОСТАЛО!!! :( Всему есть предел, даже у таких терпеливых и сдержанных людей, как я. Род деятельности закалил!

Сегодня утром в 8.25 случился инцидент с водителем троллейбуса номер 1, следующего по маршруту "Химзавод - Автовокзал", номерной знак 031.

Центр города, часы "пик" остановка "Аптека". В очередной раз проводятся ремонтные работы по замене тротуарной плитки... Ну надо, так надо.

Рассматривать, что к чему, нет времени. Стоит троллейбус, дверь открыта, светофор с красным светом. Обычно, нормальные водители забирают пассажиров, несмотря на возраст, если есть свободные места. Карантин всё-таки!

Я опаздываю к назначенному мне времени и радуюсь, что успеваю на нужный мне маршрут.

Спрашиваю - можно войти? Водитель закрывает перед моим носом дверь без объяснений. К сожалению, есть такая категория водителей в КП "Электротранс" СМР, которые специально закрывают двери перед носом пожилых людей. Картинка маслом постоянная!

Соображаю, как не опоздать... Вдруг открывается дверь, водитель запускает женщину и сразу же старается закрыть за ней дверь. В этот момент, за женщиной пытается войти очень пожилая женщина, которой он слегка прибил руку при закрытии двери, и я, воспользовавшись моментом!

И тут началось!... Кричит - "выходите", куда вы лезете водителю на голову, я запустил девушку, а не вас - КРОКОДИЛОВ...

Это уже относилось ко мне и было перебором! Я, конечно, охренела, но сдержалась! Спросила только, а вы - кто?! И заняла свободное место в троллейбусе. В наличии их оказалось 5! Рассмотрела "девушку", которой этак лет 50!.. И ... поехали.

За светофором, водитель сделал остановку. Твою мать! А слабо, вместо того, чтобы просто сказать, что за перекрестком будет остановка и всего - то, оскорбил, нахамил, прибил бабци руку и испортил мне, КРОКОДИЛУ, настроение перед началом рабочего дня!

Вывод - НЕАДЕКВАТ за рулём общественного транспорта, все равно, что обезьяна с гранатой среди людей!!!

Честное слово - ДОСТАЛО!», - написала она.