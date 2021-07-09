Все три команды с Сумщины будут играть в одной группе второй лиги Сегодня, 15 июля, были внесены изменения в состав участников первой и второй лиг ПФЛ.

ФК «Кремень» Кременчуг исключен из состава участников соревнований группы «Б» второй лиги, перейдя в Первую лигу. МФК «Николаев» в то же время утвержден в составе участников чемпионата Украины среди команд клубов второй лиги (группа Б) в сезоне 2021/2022 вместо «Николаев-2», и исключено резервную клубную команду с соревнований.

Также решено, что ФК «Тростянец» примет участие в составе участников соревнований среди команд группы «Б» второй лиги.

Таким образом все три команды с Сумщины – ФК «Сумы», «Виктория» из Николаевки и ФК «Тростянец» сыграют вместе.