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Перше на Сумщині приймальне відділення відкрите за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво»

Участь у відкритті екстреної (невідкладної) медичної допомоги Сумської обласної клінічної лікарні взяв голова Сумської облдержадміністрації.

Дмитро Живицький разом із головою обласної ради Віктором Федорченко оглянули сучасну експрес-лабораторію, де пацієнту миттєво роблять різноманітні дослідження, сучасні палати, в тому числі реанімаційні, операційні, кабінет зі встановленим КТ, кабінети для лікарів, санітарні кімнати.

«Це перше приймальне відділення, яке ми відкриваємо на Сумщині в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Сюди вже від завтра будуть надходити пацієнти з невідкладними станами. У відділенні 17 ліжок, 6 із них – реанімаційні. Вони обладнані сучасними моніторами, є централізована подача кисню і кисневі концентратори. Раніше подібні палати ми бачили лише в закордонних фільмах, а сьогодні вони доступні жителям нашої області», – зазначив Дмитро Живицький.

За його словами, на перепланування та реконструкцію приміщення лікувального корпусу № 1 для створення цього відділення було використано близько 16 млн грн. Це кошти державного, обласного бюджету та власні кошти лікарні. Крім того, за 18 млн грн. з державного бюджету було придбано комп’ютерний томограф.

Голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко впевнений, що поява такого відділення в обласній лікарні – це крок уперед до європейської медицини. «Наше завдання в цей непростий час – оберігати та лікувати жителів Сумщини, створювати для цього сучасні умови», – наголосив він.

За словами начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Сергія Бутенко, у відділенні працюватимуть кабінети бронхоскопії, ендоскопії, ультразвукової діагностики, комп’ютерної діагностики. Тож пацієнт отримає повний спектр діагностичних послуг, йому буде встановлено діагноз та стабілізовано загальний стан. І лише після цього його переведуть у профільне відділення.

«Переконаний, що ініціатива Президента дуже вдала, вона – на часі. У таких сучасних умовах медичним працівникам буде легше використовувати всі свої знання та вміння і рятувати життя пацієнтів», – наголосив Сергій Бутенко.

Директор КНП «Сумська обласна клінічна лікарня» Володимир Горох додав, у відділенні також є інфекційний бокс, дитяча палата і навіть палата для хворих із психічними розладами.

«Завдяки цьому відділенню ми не втрачаємо жодної секунди по діагностиці. Це реальна якість, а головне – доступність медичної допомоги, – зазначив Володимир Горох. – Колектив високопрофесійних спеціалістів до роботи готовий».

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головний тренер ФК "Альянс"

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