Сумчане без горячей воды еще на неделю ООО «Сумытеплоэнерго» не успело провести ремонтные работы на ТЭЦ.

Поэтому мэр Сум подписал распоряжение, которым продлил период без горячей воды для всего города еще на неделею.

«В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по результатам испытаний теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей повышенным давлением, гидравлические испытания на сумской ТЭЦ продлен до 22 июля.

Планом работы ТЭЦ на 2021 года было запланировано остановку станции для проведения гидравлических испытаний трубопроводов ТЭЦ и тепловых сетей в период с 1 по 14 июля.

Однако во время выполнения испытаний было выявлено значительное количество повреждений, без устранения которых подготовить оборудование станции и тепловых сетей к надежной работе в следующем отопительном периоде невозможно.

Кроме того, выявлена необходимость замены участков сетевых трубопроводов и запорной арматуры, выполнение которых возможно исключительно при остановке станции.

С целью качественной подготовки теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей к следующему отопительному периоду, в соответствии с распоряжением городского головы от 14 июля 2021 № 224-Р «О внесении изменений в распоряжение городского головы от 30.03.2021 № 118-Р« О испытания тепловых сетей города суммы повышенным давлением », срок отсутствия горячего водоснабжения от сумской ТЭЦ продлен по 22 июля.

В связи с этим в указанный период не будет осуществляться горячее водоснабжение по магистралям № 3, № 4, № 6 и № 8 в районе ул. Ковпака, пр-ту Курский, ул. Леси Украинки, ул. Юнаковская, ул. Труда, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Холодногорская, площади Горького, ул. Первомайская, ул. Засумская, ул. Садовая, ул. Люблинская, ул. Ярослава Мудрого, а также по магистралям № 5, № 7, № 4, № 3, № 1, № 2 в районе пр-та М. Лушпы, ул. Героев Крут, ул. Интернационалистов, ул. Ивана. Сера, ул. Харьковская, ул. Прокофьева, ул. С. Табалы (Севера), ул. Троицкая, ул. Привокзальная, ул. Супруна, пр-ту Т.Шевченко, ул. Новоместенская, ул. Красовицкого, ул. Воскресенская, ул. Г. Кондратьева, ул. Петропавловская, площадь Независимости, ул. Покровская, ул. Шишкаревская, ул. Тополянская, ул. Скрябина, ул. Второй Железнодорожная, ул. Горького, ул. Августовская, ул. Ахтырская, ул. Мира, ул. Римского-Корсакова, ул. Марко Вовчок, ул. Нижнесыроватская», - говорится в распоряжении.