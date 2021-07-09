В Сумах «Волга» столкнулась с «Мерседесом»

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля ГАЗ, при движении задним ходом, допустил наезд на припаркованный автомобиль Mercedes-Benz. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы ДТП и составили на руководителя ГАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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