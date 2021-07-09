В Сумах «Волга» столкнулась с «Мерседесом» Сегодня, около 13.00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Шевченко.

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля ГАЗ, при движении задним ходом, допустил наезд на припаркованный автомобиль Mercedes-Benz. Транспортные средства получили механические повреждения. Патрульные оформили материалы ДТП и составили на руководителя ГАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.