Полицейские сообщили о подозрении сумчанину, который хранил детскую порнографию В ходе отработки оперативной информации, сотрудники управления миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области совместно с работниками отдела уголовного анализа полиции области, следователями Сумского районного управления полиции, сотрудниками отдела противодействия киберпреступности в Сумской области, под процессуальным руководством окружной прокуратуры города Сумы, разоблачили мужчину, который по месту жительства хранил детскую порнографию.

Правонарушителем оказался 34-летний житель областного центра. Во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли персональный компьютер, на котором хранились файлы детской порнографии. Сейчас злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301-1 «Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.