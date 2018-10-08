Полицейские сообщили о подозрении сумчанину, который хранил детскую порнографию

Правонарушителем оказался 34-летний житель областного центра. Во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли персональный компьютер, на котором хранились файлы детской порнографии.
Сейчас злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301-1 «Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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