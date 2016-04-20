В Конотопе планируют реставрацию памятник архитектору – школы № 11

По его словам, главная цель данного реставрационного проекта - это сохранение памятки культуры и обеспечение эффективного функционирования здания в соответствии с настоящими нормативными требованиями.
«Согласно материалам Генерального плана г. Конотоп, историко-архитектурного плана г. Конотоп, здание школы является памятником архитектуры местного значения, - отметил главный архитектор проекта Сергей Резников. - Школа № 11 построена в 1955 году по типовому проекту, который является классическим примером послевоенной архитектуры XX века. Здание трехэтажное, планировочная структура учебного заведения сохранилась без изменений. На сегодня в здании размещается коммунальное учреждение Конотопского городского совета - общеобразовательная школа I-III ступеней № 11».
Владимир Быков добавил, что реставрационный ремонт кровли общеобразовательной школы I-III ступеней № 11 по адресу: г. Конотоп, ул. Свободы, д. 8 финансируется на средства бюджета Конотопской городской громады.
Рабочим проектом реставрационного ремонта предусмотрена замена поврежденных элементов стропильной системы крыши, ремонт поврежденной кирпичной кладки и отделки карниза, замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на металлочерепицу.
Чиновники управления культуры Сумской облгосадминистрации молчат....
Одной из основных задач Сумского областного художественного музея им. Никанора Онацкого является сохранение и реставрация культурного наследия....
Однако когда это произойдет неизвестно из-за необходимости соблюдать тендерные процедуры....
Получила «ответ» городских властей онлайн-петиция «"Лицо" нашего города»....
Памятник архитектуры «Жилой дом» постройки 1951 года на ул. Соборной, 32 постепенно рушится из-за того, что коммунальщики не могут решить...