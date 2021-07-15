В Шостке поймали автоугонщика

О незаконном завладении автомобилем Mitsubishi с охраняемой автостоянки в полицию сообщил 40-летний житель Шостки. Он дополнил, что кроме транспортного средства, исчезли и документы на него и ключи, которые хранились дома. Сам же заявитель несколько недель находился в больнице.
«Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий и подробно опросив владельца и охранников автостоянки, наши оперативники установили подозреваемого, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Им оказался ранее судимый 39-летний знакомый заявителя».
Предварительно установлено, что документы на автомобиль, ключи, деньги и другое имущество злоумышленник похитил из квартиры потерпевшего еще в начале июля, когда находился у него в гостях. Сам же владелец после тех гостин попал в больницу и кражу обнаружил только недавно.
А вот подозреваемый в этот период воспользовался похищенными ключами и документами на автомобиль: охранникам автостоянки показал технический паспорт на иномарку и забрал ее оттуда. В дальнейшем продал на авторазборку.
Сейчас автомобиль изъят, он находится на площадке временного хранения транспортных средств. После необходимых следственных действий его вернут владельцу. По факту кражи и незаконного завладения транспортным средством в полиции возбуждены уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 185 «Кража», ст. 357 «Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение» и ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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