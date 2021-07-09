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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:05121

На Сумщине полицейские поймали двух наркоманов

У жителей Конотопа и Путивля работники полиции обнаружили 200 граммов каннабиса и 15 растений конопли.

Во время осмотра хозяйства 35-летнего жителя села Юрьево, что на Путивльщине, правоохранители нашли 100 граммов измельченного вещества каннабиса и 15 растений конопли, которые росли на его огороде.

Еще одного любителя «дурман-зелья» обнаружил участковый офицер полиции города Конотоп. Во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили 100 граммов измельченного растительной вещества, внешне похожей на коноплю.

Все найденное полицейские изъяли и направили на экспертизу в экспертное учреждение.

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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