На Сумщині пройде щорічний фестиваль «Rock на селі»

Географія учасників фестивалю значно розширилася, а кількість заявок була настільки великою, що оргкомітет шляхом так званого кастингу обирав тих, хто запалить на цьогорічному рок-фесті. Загалом було відібрано 23 гурти. Локація фестивалю не змінилася, він як і минулі роки буде проходити на футбольному полі. На гостей чекає неймовірне шоу «Пришестя байків», фаєршоу «Феєрія вогню», майстерклас від гітариста-віртуоза Євгенія Борсяка, виставка та парад техніки «Живучий метал».
Усі бажаючі можуть розміститися зі своїми наметами в кемпінгу, який буде розміщено на території футбольного поля. Також глядачі зможуть поласувати смачною їжею на футкортах, зробити неймовірні світлини на фірмових фотозонах фестивалю.
Організатори зазначають, що цьогоріч вітається придбання фірмових браслетів, у якості благодійних внесків на розвиток фестивалю. Ціна браслету на 1 день – 30 грн, 2 дні – 50 грн, пише Сайт Кролевця.
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