Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:31582

На Сумщині пройде щорічний фестиваль «Rock на селі»

6-7 серпня в Алтинівці зберуться рок-музиканти з усіх куточків України на XIV щорічному фестивалі живої музики «Rock на селі».

Географія учасників фестивалю значно розширилася, а кількість заявок була настільки великою, що оргкомітет шляхом так званого кастингу обирав тих, хто запалить на цьогорічному рок-фесті. Загалом було відібрано 23 гурти. Локація фестивалю не змінилася, він як і минулі роки буде проходити на футбольному полі. На гостей чекає неймовірне шоу «Пришестя байків», фаєршоу «Феєрія вогню», майстерклас від гітариста-віртуоза Євгенія Борсяка, виставка та парад техніки «Живучий метал».

Усі бажаючі можуть розміститися зі своїми наметами в кемпінгу, який буде розміщено на території футбольного поля. Також глядачі зможуть поласувати смачною їжею на футкортах, зробити неймовірні світлини на фірмових фотозонах фестивалю.

Організатори зазначають, що цьогоріч вітається придбання фірмових браслетів, у якості благодійних внесків на розвиток фестивалю. Ціна браслету на 1 день – 30 грн, 2 дні – 50 грн, пише Сайт Кролевця.

Фото
Досуг Анонс Рок-фестиваль
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

У Сумах пройдуть «Козацькі розваги»
14.07.2021 11:02

У Сумах пройдуть «Козацькі розваги»

16 липня на Театральній площі в м. Суми пройде обласний фестиваль сили «Козацькі розваги»....

На Сумщині відсвяткують 139-й день народження Бурлюка
14.07.2021 10:19

На Сумщині відсвяткують 139-й день народження Бурлюка

21 липня 2021 року Україна та світ відзначатимуть 139-у річницю з дня народження відомого українсько-американського художника-футуриста, теоретика мистецтва та поета...

На Шосткинщині відбудеться фестиваль вареників
13.07.2021 11:46

На Шосткинщині відбудеться фестиваль вареників

21 серпня на території Собичівського старостинського округу Шосткинської ОТГ відбудеться фестиваль вареників....

Сумська міська галерея запрошує на нові виставки
12.07.2021 16:00

Сумська міська галерея запрошує на нові виставки

Міська галерея запрошує з вівторка, 13 липня, на дві нові виставки....

Сумський театр запрошує на виставу за п’єсою відомого британського драматурга
08.07.2021 13:00

Сумський театр запрошує на виставу за п’єсою відомого британського драматурга

10 липня 18:00 у Національному театрі ім.М.С.Щепкіна відбудеться передпрем’єрний показ вистави “Королева краси”....

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
Сегодня 13:45
Бова прийшов і намагався тиснути на суд!
Сегодня 12:36
З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму
Вчера 15:46
З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
Вчера 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
14.07.2021 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Что такое домашний текстиль и как его выбирать
13.07.2021 14:16
Где в Запорожье суши с бесплатной доставкой?
13.07.2021 14:00
Что нужно знать украинцам о путешествиях за границу в 2021 году
12.07.2021 16:06
Що треба знати про подорожі за кордон: відповіді на поширені питання
12.07.2021 15:54
На Сумщине коронавирусные показатели стабильно падают (итоги недели)
12.07.2021 14:44
На сумській сцені - світова класика
11.07.2021 09:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Кино Планета Кіно
14.30; 19.15; 21.30
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 20.50
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Кино Планета Кіно
10.45; 18.30
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.