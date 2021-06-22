Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины 10-11 июля в г. Днепр состоялись ІХ Всеукраинские игры ветеранов легкой атлетики.

Команда Сумской области заняла I место среди областей III группы и 4-е место среди всех 21 команд-участниц от областей, включая команду г. Киев.

В абсолютных результатах по видам (среди спортсменов всех возрастных категорий):

І места завоевали - Шведова Екатерина (прыжок в высоту, толкание ядра), Осташевский Михаил (бег на 100 и 200 м), Гаврась Сергей (метание копья - с лучшим результатом сезона в Европе);

II место - Барабаш Вячеслав (бег 400 м);

III место - Мироненко Владимир (бег 10000 м).

Результаты по возрастным категориям:

Рейтинг результата

Бег 10 000 м - Мироненко Владимир (Шостка) - 40.29.22 - 2 место - 50+ 74,34

прыжок в высоту - Шведова Екатерина (Глухов) - 1 метр - 1 место - 75+ 91,74

с/х 5000 м - Бартош Анатолий (Ромны) - 33.01.07 - 4 место - 55+ 66,63

с/х 5000 м - Подвезько Александр (Лебедин) - 35.00.30 - 2 место - 50 + 59,56

толкание ядра - Шведова Екатерина (Глухов) - 8.63 - 1 место - 75+ 99,42

метание копья - Гаврась Сергей (Ромны) - 49.62 - 1 место - 60 + 81,26

прыжок в длину - Когут Вадим (Сумы) - 5.15 - 4 место - 45+ 70,36

бег 100 м - Когут Вадим (Сумы) - 13.50 - 1 место - 45+ 80,22

бег 100 м - Осташевский Михаил (Сумы) - 12.98 - 1 место - 60 + 91,22

бег 400 м - Барабаш Вячеслав (Ромны) - 53.69 - 1 место - 40+ 86,01

бег 1500 м - Ворона Влад (Сумы) - 4.58.52 - 2 место - 40+ 75,20

бег 1500 м - Островский Геннадий (Сумы) - 5.28.13 - 4 место - 50 + 74,09

бег 1500 м - Подвезько Александр (Сумы) - 5.34.68 - 5 место - 50 + 71,44

бег 1500 м - Степаненко Василий (Сумы) - 5.35.36 - 6 место - 50 + 71,89

бег 1500 м - Лисун Анатолий (Сумы) - 5.45.14 - 7 место - 50 + 70,44

с/х 3000 м - Бартош Анатолий (Ромны) - 20.08.26 - 4 место -55+ 64,22

бег 5000 м - Мироненко Владимир (Шостка) - 19.07.74 - 1 место - 50 + 75,37

бег 800 м - Ворона Влад (Сумы) - 2.27.29 - 4 место - 40+ 74,89

бег 800 м - Островский Геннадий (Сумы) - 2.41.89 - 5 место - 50 + 74,29

бег 800 м - Подвезько Александр (Лебедин) - 2.48.36 - 7 место - 50 + 70,24

бег 800 м - Лисун Анатолий (Сумы) - 2.51.75 - 8 место - 50 + 70,03

бег 200 м - Барабаш Вячеслав (Ромны) - 24.08 - 1 место - 40+ 86,50

бег 200 м - Когут Вадим (Сумы) - 27.96 - 2 место - 45+ 79,01

бег 200 м - Осташевский Михаил (Сумы) - 26,55 - 1 место - 60 + 91,56

бег 100 м - Шведова Екатерина (Глухов) - 20.04 - 1 место - 75+ 80,99