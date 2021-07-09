На Сумщине взят под стражу подозреваемый в убийстве родственника По ходатайству Шосткинской окружной прокуратуры решением суда 14 июля 44-летнему подозреваемому в убийстве дяди избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 11 июля в г. Шостка. По месту жительства потерпевшего между ним и его племянником возникла ссора, которая переросла в драку, во время которой младший несколько раз ударил старшего по голове металлическим предметом. От полученных травм 69-летний мужчина умер во дворе собственного дома.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.