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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:31321

На Сумщине взят под стражу подозреваемый в убийстве родственника

По ходатайству Шосткинской окружной прокуратуры решением суда 14 июля 44-летнему подозреваемому в убийстве дяди избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 11 июля в г. Шостка. По месту жительства потерпевшего между ним и его племянником возникла ссора, которая переросла в драку, во время которой младший несколько раз ударил старшего по голове металлическим предметом. От полученных травм 69-летний мужчина умер во дворе собственного дома.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Под стражу Убийство
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головний тренер ФК "Альянс"

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