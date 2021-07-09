«Велике будівництво»: на Сумщині протягом місяця планують відкрити ще чотири оновлені приймальні відділення в лікарнях Про це під час відкриття відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Сумської обласної клінічної лікарні повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

«У лікарів є так зване правило «золотої години», коли пацієнта можна врятувати. Саме за цей час необхідно провести швидко діагностику, встановити діагноз і надати першу медичну допомогу. З цією метою в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» по всій Україні відкриваються сучасні приймальні відділення, де пацієнт, якого привезли на автомобілі швидкої або сам звернувся з невідкладним станом, отримає комплексне обстеження та екстрену медичну допомогу, – зазначив Дмитро Живицький. – Протягом місяця на Сумщині плануємо відкрити ще чотири оновлені приймальні відділення в опорних лікарнях. Вони вже добудовані. Наразі в Охтирській та Шосткинській ЦРЛ і Сумській центральній міській клінічній лікарні також вже встановлені комп’ютерні томографи, оформлюються відповідні дозволи на введення їх в експлуатацію, персонал проходить навчання».

Усього на Сумщині в рамках програми «Велике будівництво» буде відкрито 7 приймальних відділень. Два з них працюватимуть в Сумах – в Сумській обласній лікарні та Сумській центральній міській клінічній лікарні. Також такі відділення відкриються у містах Шостка, Конотоп, Охтирка, Ромни та Глухів.

За словами голови облдержадміністрації, в рамках Програми Президента України невдовзі на Сумщині ще відкриються нові амбулаторії сільської медицини, школи, садочки та спортивні майданчики та стадіони. Також скоро буде оголошено тендери на реконструкцію басейну у м. Охтирка та на розробку проекту будівництва першої черги нового 8-ми поверхового хірургічного корпусу Сумської обласної клінічної лікарні по вулиці Ковпака в Сумах. До речі, по вулиці Ковпака планується створення справжнього сучасного медичного містечка з вертолітним майданчиком для оперативної доставки з усієї області пацієнтів з важкими станами.