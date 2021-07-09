Лента

admin
admin
Сегодня 15:23269

«Велике будівництво»: на Сумщині протягом місяця планують відкрити ще чотири оновлені приймальні відділення в лікарнях

Про це під час відкриття відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Сумської обласної клінічної лікарні повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

«У лікарів є так зване правило «золотої години», коли пацієнта можна врятувати. Саме за цей час необхідно провести швидко діагностику, встановити діагноз і надати першу медичну допомогу. З цією метою в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» по всій Україні відкриваються сучасні приймальні відділення, де пацієнт, якого привезли на автомобілі швидкої або сам звернувся з невідкладним станом, отримає комплексне обстеження та екстрену медичну допомогу, – зазначив Дмитро Живицький. – Протягом місяця на Сумщині плануємо відкрити ще чотири оновлені приймальні відділення в опорних лікарнях. Вони вже добудовані. Наразі в Охтирській та Шосткинській ЦРЛ і Сумській центральній міській клінічній лікарні також вже встановлені комп’ютерні томографи, оформлюються відповідні дозволи на введення їх в експлуатацію, персонал проходить навчання».

Усього на Сумщині в рамках програми «Велике будівництво» буде відкрито 7 приймальних відділень. Два з них працюватимуть в Сумах – в Сумській обласній лікарні та Сумській центральній міській клінічній лікарні. Також такі відділення відкриються у містах Шостка, Конотоп, Охтирка, Ромни та Глухів.

За словами голови облдержадміністрації, в рамках Програми Президента України невдовзі на Сумщині ще відкриються нові амбулаторії сільської медицини, школи, садочки та спортивні майданчики та стадіони. Також скоро буде оголошено тендери на реконструкцію басейну у м. Охтирка та на розробку проекту будівництва першої черги нового 8-ми поверхового хірургічного корпусу Сумської обласної клінічної лікарні по вулиці Ковпака в Сумах. До речі, по вулиці Ковпака планується створення справжнього сучасного медичного містечка з вертолітним майданчиком для оперативної доставки з усієї області пацієнтів з важкими станами.

Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине еще 21 человек подхватил коронавирус (подробности)
Сегодня 08:28
Власть меняется: в Сумах новый исполком
Вчера 11:58
На севере Сумщины пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности
Сегодня 15:40
На Сумщине взят под стражу подозреваемый в убийстве родственника
Сегодня 15:31
«Велике будівництво»: на Сумщині протягом місяця планують відкрити ще чотири оновлені приймальні відділення в лікарнях
Сегодня 15:23
Ночью в Тростянце пожарные ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 15:15
В Ахтырке у наркодилера полиция нашла 6 кг марихуаны
Сегодня 15:11
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения два жилых дома (видео)
Сегодня 15:00
В Шостке полиция устанавливает личность утопленника
Сегодня 14:22
В Сумах ночью произошла авария возле лагеря «Звездный»
Сегодня 14:20
Сколько заработал экс-губернатор Сумщины Хома за полгода?
Сегодня 14:03
Работа завалена: губернатор Сумщины пугает подчиненных увольнениями
Сегодня 13:39
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму
Сегодня 15:46
З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
Сегодня 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
Вчера 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Что такое домашний текстиль и как его выбирать
13.07.2021 14:16
Где в Запорожье суши с бесплатной доставкой?
13.07.2021 14:00
Что нужно знать украинцам о путешествиях за границу в 2021 году
12.07.2021 16:06
Що треба знати про подорожі за кордон: відповіді на поширені питання
12.07.2021 15:54
На Сумщине коронавирусные показатели стабильно падают (итоги недели)
12.07.2021 14:44
На сумській сцені - світова класика
11.07.2021 09:17
Сумчанка народила здорову донечку та проходить лікування від лімфоми Ходжкіна
10.07.2021 12:15
Монетизація субсидій: найпоширеніші запитання
09.07.2021 13:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Кино Планета Кіно
14.30; 19.15; 21.30
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 20.50
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Кино Планета Кіно
10.45; 18.30
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.