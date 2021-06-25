Ночью в Тростянце пожарные ликвидировали возгорание легковушки 15 июля в 3:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «DADI SHUTTLE» по ул. Комарова в г. Тростянец.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым в салоне. На место происшествия был направлен дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено лобовое стекло, моторный отсек и салон автомобиля, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на багажник машины и взрыва газобаллонной установки, которая была установлена в автомобиле.

В 3:27 возгорание локализовали, а в 4:00 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.