Ночью в Тростянце пожарные ликвидировали возгорание легковушки

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым в салоне. На место происшествия был направлен дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено лобовое стекло, моторный отсек и салон автомобиля, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на багажник машины и взрыва газобаллонной установки, которая была установлена в автомобиле.
В 3:27 возгорание локализовали, а в 4:00 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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