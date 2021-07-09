В Ахтырке у наркодилера полиция нашла 6 кг марихуаны Работниками Ахтырского районного отдела полиции была проведена оперативная закупка наркотических средств у одного из жителей района. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли по месту жительства злоумышленника более 6 килограммов марихуаны.

Во время санкционированного обыска по месту жительства 30-летнего ахтырчанина работники полиции обнаружили и изъяли значительное количество наркотиков растительного происхождения, а именно: 1318 граммов марихуаны, которую мужчина хранил при себе, 2237 граммов - в подвальном помещении дома и в его автомобиле «Mitsubishi Colt» еще 2821 грамма марихуаны.

В отношении гражданина в полиции открытое уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.