В Ахтырке у наркодилера полиция нашла 6 кг марихуаны

Во время санкционированного обыска по месту жительства 30-летнего ахтырчанина работники полиции обнаружили и изъяли значительное количество наркотиков растительного происхождения, а именно: 1318 граммов марихуаны, которую мужчина хранил при себе, 2237 граммов - в подвальном помещении дома и в его автомобиле «Mitsubishi Colt» еще 2821 грамма марихуаны.
В отношении гражданина в полиции открытое уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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