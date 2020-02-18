В Шостке полиция устанавливает личность утопленника Тело мужчины обнаружили вчера, 14 июля, на Химреактивовском озере.

По данным правоохранителей, признаков насильственной смерти нет. Предварительно установлено, что тело находилось в воде несколько дней.

Полиция просит граждан помочь установить личность погибшего. Примерный возраст - 40-45 лет, среднего телосложения, рост около 170 см, волосы темные. Был одет в темно-синюю кофту, черные боксеры, черные носки.

На правом запястье - желто-синий резиновый браслет.

Если вам известна какая-либо информация о личности погибшего, просьба обращаться в Шосткинское районное управление полиции: г. Шостка, ул. Свободы, 67, тел. 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Шостка.INFO.