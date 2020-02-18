Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:22422

В Шостке полиция устанавливает личность утопленника

Тело мужчины обнаружили вчера, 14 июля, на Химреактивовском озере.

По данным правоохранителей, признаков насильственной смерти нет. Предварительно установлено, что тело находилось в воде несколько дней.

Полиция просит граждан помочь установить личность погибшего. Примерный возраст - 40-45 лет, среднего телосложения, рост около 170 см, волосы темные. Был одет в темно-синюю кофту, черные боксеры, черные носки.

На правом запястье - желто-синий резиновый браслет.

Если вам известна какая-либо информация о личности погибшего, просьба обращаться в Шосткинское районное управление полиции: г. Шостка, ул. Свободы, 67, тел. 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Шостка.INFO.

Право Утопленник
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах в реке утонул неизвестный
05.07.2021 11:04

В Сумах в реке утонул неизвестный

Работники городской спасательно-водолазной службы достали из реки Псел тело неизвестного мужчины....

На Сумщине утонул мужчина
30.06.2021 13:36

На Сумщине утонул мужчина

29 июня в 9:35 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи в изъятии тела человека из р....

На Сумщине в Сейме утонул мужчина
24.06.2021 12:32

На Сумщине в Сейме утонул мужчина

С начала года на водных объектах области погибли 13 человек. Еще 8 человек были спасены среди них 2 детей....

20.07.2020 12:22

В Сумах из водоема подняли тело мужчины

19 июля в 18:43 в Службу спасения «101» от подразделения Национальной полиции поступила информация о необходимости оказания помощи в изъятии...

На Сумщине утонул рыбак (фото)
18.02.2020 13:57

На Сумщине утонул рыбак (фото)

18 февраля в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от Роменского отдела полиции ГУНП в Сумской области о...

Новости

На Сумщине еще 21 человек подхватил коронавирус (подробности)
Сегодня 08:28
Власть меняется: в Сумах новый исполком
Вчера 11:58
На севере Сумщины пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности
Сегодня 15:40
На Сумщине взят под стражу подозреваемый в убийстве родственника
Сегодня 15:31
«Велике будівництво»: на Сумщині протягом місяця планують відкрити ще чотири оновлені приймальні відділення в лікарнях
Сегодня 15:23
Ночью в Тростянце пожарные ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 15:15
В Ахтырке у наркодилера полиция нашла 6 кг марихуаны
Сегодня 15:11
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения два жилых дома (видео)
Сегодня 15:00
В Шостке полиция устанавливает личность утопленника
Сегодня 14:22
В Сумах ночью произошла авария возле лагеря «Звездный»
Сегодня 14:20
Сколько заработал экс-губернатор Сумщины Хома за полгода?
Сегодня 14:03
Работа завалена: губернатор Сумщины пугает подчиненных увольнениями
Сегодня 13:39
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму
Сегодня 15:46
З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
Сегодня 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
Вчера 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Что такое домашний текстиль и как его выбирать
13.07.2021 14:16
Где в Запорожье суши с бесплатной доставкой?
13.07.2021 14:00
Что нужно знать украинцам о путешествиях за границу в 2021 году
12.07.2021 16:06
Що треба знати про подорожі за кордон: відповіді на поширені питання
12.07.2021 15:54
На Сумщине коронавирусные показатели стабильно падают (итоги недели)
12.07.2021 14:44
На сумській сцені - світова класика
11.07.2021 09:17
Сумчанка народила здорову донечку та проходить лікування від лімфоми Ходжкіна
10.07.2021 12:15
Монетизація субсидій: найпоширеніші запитання
09.07.2021 13:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Кино Планета Кіно
14.30; 19.15; 21.30
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 20.50
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Кино Планета Кіно
10.45; 18.30
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.