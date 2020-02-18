В Шостке полиция устанавливает личность утопленника

По данным правоохранителей, признаков насильственной смерти нет. Предварительно установлено, что тело находилось в воде несколько дней.
Полиция просит граждан помочь установить личность погибшего. Примерный возраст - 40-45 лет, среднего телосложения, рост около 170 см, волосы темные. Был одет в темно-синюю кофту, черные боксеры, черные носки.
На правом запястье - желто-синий резиновый браслет.
Если вам известна какая-либо информация о личности погибшего, просьба обращаться в Шосткинское районное управление полиции: г. Шостка, ул. Свободы, 67, тел. 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Шостка.INFO.
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