На Сумщині планують традиційний фестиваль "Кролевецькі рушники" Ювілейному фестивалю «Кролевецькі рушники» бути!

Про це домовилися на нараді, що відбулась сьогодні в управлінні культури за участі очільника громади Віктора Лехмана, заступника міського голови В’ячеслава Жовті та начальника відділу культури та туризму Ігора Гуменюка.

У ході наради обговорили концепцію фестивалю та план дій по вирішенню організаційних питань. Фестивальні заходи відбудуться з 16 по 18 вересня.

Нагадаємо, що минулого року через складну епідемічну ситуацію фестиваль «Кролевецькі рушники» проходив у режимі онлайн-марафону. Цьогоріч фестиваль, що став візитівкою рушникової Кролевеччини, святкуватиме свій ювілей – 25 років із моменту його заснування, пише Сайт Кролевця.