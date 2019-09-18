На Сумщині планують традиційний фестиваль "Кролевецькі рушники"

Про це домовилися на нараді, що відбулась сьогодні в управлінні культури за участі очільника громади Віктора Лехмана, заступника міського голови В’ячеслава Жовті та начальника відділу культури та туризму Ігора Гуменюка.
У ході наради обговорили концепцію фестивалю та план дій по вирішенню організаційних питань. Фестивальні заходи відбудуться з 16 по 18 вересня.
Нагадаємо, що минулого року через складну епідемічну ситуацію фестиваль «Кролевецькі рушники» проходив у режимі онлайн-марафону. Цьогоріч фестиваль, що став візитівкою рушникової Кролевеччини, святкуватиме свій ювілей – 25 років із моменту його заснування, пише Сайт Кролевця.
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