Работа завалена: губернатор Сумщины пугает подчиненных увольнениями Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий будет принимать кадровые решения по результатам показателей работы в конкретной отрасли.

Об этом чиновник сообщил во время совещания с руководителями структурных подразделений облгосадминистрации.

«Выполнение поручений Офиса Президента Украины и Правительства должно быть в приоритете каждого, кто работает в облгосадминистрации, - подчеркнул Дмитрий Живицкий. - И мы с вами должны организовать так работу, чтобы эти задачи выполнялись вовремя и качественно».

В частности, речь шла о выполнении Программы Президента Украины «Большая стройка»; завершении работ по созданию новой системы здорового питания в украинских школах; ускорении темпов строительно-монтажных работ на объектах, строительство которых запланировано до конца этого года; реализации проекта «Активные парки»; проведении прививочной кампании против COVID-19; дооборудовании всех коек в реанимации учреждений здравоохранения «первой волны» централизованной подачей кислорода; обеспечении эффективной работы габаритно-весовых комплексов и т.п.

Также глава облгосадминистрации отметил, что в этом году обязательно должны быть сданы в эксплуатацию все амбулатории.

Дмитрий Живицкий констатировал, что по многим направлениям работа завалена, особенно по выполнению строительно-монтажных работ на объектах области, реализации проектов за счет средств государственного фонда регионального развития. Он отметил, что или руководители структурных подразделений облгосадминистрации или «подтягивают хвосты» до 1 сентября, или признают свою неспособность эффективно работать и идут работать в другое место.

«Приходите ко мне только с путями решения проблемы, а не со словами, что это сделать невозможно, - обратился глава облгосадминистрации к участникам совещания. - А в отношении тех руководителей структурных подразделений, которые будут выполнять задачи формально, или не придерживаться сроков выполнения, я буду принимать кадровые решения».