На Сумщине пожарные спасли от уничтожения два жилых дома (видео) 14 июля в 12:03, на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании летней кухни по ул. Токаревка, пгт Угроеды на Краснопольщине.

На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Угроеды.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено летнюю кухню и 5 тонн сена, которое хранилось н чердаке. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные 2 жилых дома и сарай. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, который был расположен на расстоянии 3 км от очага горения.

В 13:05 возгорание локализовали, а в 13:48 - потратив на тушение почти 25 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 3 работника местной пожарной команды пгт Угроеды.