На Сумщине пенсионерка выращивала маковую плантацию

В рамках комплексных оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак - 2021», участковый офицер полиции получил информацию, что на огороде одной из жительниц села растет мак.
Правоохранители не стали медлить и посетили усадьбу указанной женщины с санкционированным обыском.
На земельном участке, который принадлежит 71-летней женщине, правоохранители нашли и изъяли 876 растений, внешне похожих на снотворный мак. Их направили на экспертное исследование.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Правоохранители напоминают гражданам, что посевы мака на территории нашего государства разрешены только специализированным предприятиям, которые получили лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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