На севере Сумщины пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности

К ликвидации привлекался дежурный караул 32-го Государственного пожарно-спасательного поста. Прибыв на место, спасатели установили, что пламя охватило сухую растительность на площади до 500 кв. м. Использовав около 16 т воды, в 14:31 пожар был локализован, в 16:05 - ликвидирован.
Всего на месте происшествия работало 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 работник и 1 автомобиль добровольной пожарной команды с. Княжичи и одна единица приспособленной техники.
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