На севере Сумщины пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности 14 июля, в 13:32, на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории возле с. Зорино Свесской ОТГ.

К ликвидации привлекался дежурный караул 32-го Государственного пожарно-спасательного поста. Прибыв на место, спасатели установили, что пламя охватило сухую растительность на площади до 500 кв. м. Использовав около 16 т воды, в 14:31 пожар был локализован, в 16:05 - ликвидирован.

Всего на месте происшествия работало 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 работник и 1 автомобиль добровольной пожарной команды с. Княжичи и одна единица приспособленной техники.