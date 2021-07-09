Полицейские разоблачили двух жителей Сумщины в незаконном выращивании конопли

В первом случае к сотрудникам Сумского районного управления полиции поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что житель областного центра на своем приусадебном участке выращивает коноплю. Прибыв по указанному адресу полицейские действительно обнаружили три участка, где росло одиннадцать растений конопли.
В ходе обыска по месту жительства 42-летнего ранее судимого гражданина сотрудники Роменского районного отдела полиции обнаружили 25 растений конопли на его приусадебном участке.
Все обнаруженное работники полиции изъяли и направили на экспертизу.
По данному факту в полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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