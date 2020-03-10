Президент Зеленский передумал ехать в Сумы

Заседание пройдет в Киеве. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет УНН.
На вопрос, где 16 июля пройдет заседание СНБО, Данилов сказал: "В Киеве".
Ранее Данилов сообщал, что 16 июля состоится первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Его планировали провести в Сумах. Однако позже секретарь СНБО заявил, что проведение выездного заседания СНБО 16 июля именно в Сумах под вопросом.
Так, Данилов сообщал, что на заседании 16 июля планируют рассмотреть вопрос введения новых санкций, вопрос национальной безопасности и вопросы, касающиеся недр.
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