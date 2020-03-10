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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:201190

Президент Зеленский передумал ехать в Сумы

Выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 16 июля в Сумах не будет.

Заседание пройдет в Киеве. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет УНН.

На вопрос, где 16 июля пройдет заседание СНБО, Данилов сказал: "В Киеве".

Ранее Данилов сообщал, что 16 июля состоится первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Его планировали провести в Сумах. Однако позже секретарь СНБО заявил, что проведение выездного заседания СНБО 16 июля именно в Сумах под вопросом.

Так, Данилов сообщал, что на заседании 16 июля планируют рассмотреть вопрос введения новых санкций, вопрос национальной безопасности и вопросы, касающиеся недр.

Вероятно, показать президенту в Сумах попросту нечего. Флагшток имени губернатора Хомы готов. Но порядок вокруг него до сих пор не навели…

Политика Владимир Зеленский
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