Евросоюз включил Украину в перечень «зеленых» стран Совет ЕС включил Украину в перечень третьих стран, для граждан которых рекомендуется отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз.

«Я приветствую решение ЕС, рекомендует восстановить полноценную действие безвизовых с Украиной. Оно свидетельствует, что показатели эпидемической ситуации в Украине соответствуют требованиям ЕС», - отметил министр иностранных дел Украины, уроженец Сум Дмитрий Кулеба.

В МИД напомнили, что включение в «зеленый список» не предоставляет автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС. Окончательное решение о внесении Украины в национальные «зеленые перечни» государства-члены ЕС будут принимать самостоятельно.

Напомним, что ЕС обновляет состав «зеленого перечня» каждые две недели.