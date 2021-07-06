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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:06368

Кому в Сумах сегодня отключат воду?

Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Речь идет о домах по адресам: ул. Прокофьева, 36, ул. Заливная, 13 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Харьковская, 1/1, пр-т М. Лушпы, 55 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Ивана Сирко, 17, ул. Харьковская, 58г (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. С. Табалы, 30 (установка счетчиков горячей и холодной воды в квартире), ул. Прокофьева, 31 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире).

Общество Отключение воды
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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