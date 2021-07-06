Кому в Сумах сегодня отключат воду?

Речь идет о домах по адресам: ул. Прокофьева, 36, ул. Заливная, 13 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Харьковская, 1/1, пр-т М. Лушпы, 55 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Ивана Сирко, 17, ул. Харьковская, 58г (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. С. Табалы, 30 (установка счетчиков горячей и холодной воды в квартире), ул. Прокофьева, 31 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире).
Ночью будет приостановлена работа Лепеховского водозабора....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде потребителей....
Сумской водоканал предупреждает об отключении водоснабжения части потребителей....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды....