Кому в Сумах сегодня отключат воду? Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Речь идет о домах по адресам: ул. Прокофьева, 36, ул. Заливная, 13 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Харьковская, 1/1, пр-т М. Лушпы, 55 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Ивана Сирко, 17, ул. Харьковская, 58г (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. С. Табалы, 30 (установка счетчиков горячей и холодной воды в квартире), ул. Прокофьева, 31 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире).