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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Разрезал тело на куски и вывез в лес, голову оставил как сувенир: на Сумщине сын жестоко расправился с матерью (видео)

На Сумщине сын разорвал на куски тело своей матери и разбросал части в лесу, а голову оставил себе, как сувенир. Накануне женщина приехала к нему в гости.

62-летний Андрей жил в небольшом селе Воронеж. Он был нелюдимый и ни с кем не общался, а из дома выходил только ночью. Единственным, кто его посещал, была мать, пишут Факты.

— Мне позвонил житель поселка городского типа Воронеж, где я обслуживаю территорию. Он сообщил о том, что один мужчина может быть причастен к убийству, — говорит участковый офицер полиции Сергей Черняк.

Пристальный сосед заподозрил, что жертвой стала 83-летняя пенсионерка. Она живет в Киеве, но изредка наведывалась в село к сыну.

— Мать примерно два раза в год приезжала. Она ему ежемесячно присылала деньги, не оскорбляла его, — делится соседка Вера Петровна.

На этот раз мать тоже приехала к своему 62-летнему потомку.

— Он ни с кем не общался, днем вообще никуда не выходил, дверь никому не открывал. У него туберкулез — дышать ему не дает. Он едва ходит, — объясняет Вера. 

Отец Андрея давно умер, поэтому помощь матери была очень кстати. 

Однако после визита летняя женщина словно сквозь землю провалилась.

— Мы приехали по вызову, однако мужчина сначала дверь не открывал, и все же, узнав, пропустил во двор. Там чувствовался специфический запах и лежала окровавленная куртка, — вспоминает Черняк.

Хозяин сначала говорил, что окровавленные вещи притащили псы, а мать уже давно поехала домой.

Но вдруг его словно прорвало. Говорит, сцепились за киевскую квартиру.

— Раскричалась, как бы я кому-то мешаю квартирой владеть полностью. Потом сказала, что я ей совсем не нужен, нежеланный ребенок, — говорит Андрей.

Эти слова матери так задели сына, что он решил ответить электрическим разрядом. В то же время он говорит: если бы мать сразу сдалась и упала, то может бы пощадил.

Но на этом жуткая история не закончилась. Ведь Андрей добил мать ножом так, что аж брызги крови разлетелись на стены.

Когда все было кончено, мужчина разрезал тело матери на куски.

Ночью он вывез растерзанное тело в лес и закопал в разных местах. А вот голову, как трофей, оставил дома.

Теперь вместо тихой сельской жизни в обществе собак и кошек на Андрея ждет тюрьма.

Право Убийство
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