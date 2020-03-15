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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Шостке дерево упало на автобусную остановку

Инцидент произошел вечером 14 июля в Садовом микрорайоне.

Дерево упало на автобусную остановку, к счастью, никто не пострадал.

Интересно, что в конце января неподалеку дерево упало на учебный ЗИЛ. Тогда ученик и инструктор получили легкие телесные повреждения, пишет Шостка.инфо.

Общество Упавшее дерево
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головний тренер ФК "Альянс"

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