В Шостке дерево упало на автобусную остановку

Дерево упало на автобусную остановку, к счастью, никто не пострадал.
Интересно, что в конце января неподалеку дерево упало на учебный ЗИЛ. Тогда ученик и инструктор получили легкие телесные повреждения, пишет Шостка.инфо.
Сегодня, 22 июня, в 5:00 утра на улице Бондаровка в Ямполе отломилась и упала на соседний дом большая ветка аварийного...
В Ромнах дерево упало на детскую площадку....
В Сумах спасатели дважды оказывали помощь гражданам по ликвидации последствий непогоды....
Вечером 14 марта во дворе многоэтажки в Конотопе упало дерево....
Из-за сильного ветра в Сумах 14 марта по городу падали деревья....