В Шостке дерево упало на автобусную остановку Инцидент произошел вечером 14 июля в Садовом микрорайоне.

Дерево упало на автобусную остановку, к счастью, никто не пострадал.

Интересно, что в конце января неподалеку дерево упало на учебный ЗИЛ. Тогда ученик и инструктор получили легкие телесные повреждения, пишет Шостка.инфо.