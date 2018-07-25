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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Конотопчанка выиграла на Кубке европейских чемпионов

В португальском Назаре продолжается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

Команда «Мрія-2006» (Ананьев, Одесская обл.), за которую играет воспитанница конотопского и сумского футбола, конотопчанка Юлия Дехтяр, во второй игре в группе обыграла бельгийскую команду «Нью Тим Брюссель» 3:2.

После двух игр у украинок 3 очка, а сегодня они сыграют еще с одной испанской командой «FF Madrid».

Напомним: в первой игре на турнире наша команда проиграла испанкам из «Huelva» 2:3.

Спорт Пляжный футбол
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