Конотопчанка выиграла на Кубке европейских чемпионов

Команда «Мрія-2006» (Ананьев, Одесская обл.), за которую играет воспитанница конотопского и сумского футбола, конотопчанка Юлия Дехтяр, во второй игре в группе обыграла бельгийскую команду «Нью Тим Брюссель» 3:2.
После двух игр у украинок 3 очка, а сегодня они сыграют еще с одной испанской командой «FF Madrid».
Напомним: в первой игре на турнире наша команда проиграла испанкам из «Huelva» 2:3.
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