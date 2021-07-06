Конотопчанка со сборной выбыла из борьбы за медали чемпионата Европы

В составе женской сборной Украины одна из лучших воспитанница Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анна Дябло.
После насыщенного первого дня, когда украинки сыграли сразу три матча, два выиграв (в том числе у чемпионок Европы из Дании) и один проиграв, в среду был всего один поединок, но самый важный. В игре против испанок наши проиграли 0:2. Анна Дябло забила всего 4 гола, доведя свой бомбардирский счет до 38 (в ТОП-10).
У Украины 2 победы и 2 поражения. Столько же у турчанок, но те заняли третье место в группе (за счет личной победы) и вышли в основной раунд. Наши – четвертые и продолжат играть за 13-18-е места.
Сегодня наши сыграют против россиянок.
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