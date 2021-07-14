На Сумщине ВАЗ «догнал» Тойоту

Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что водитель транспортного средства ВАЗ, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV 4.
Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.
Патрульные оформили материалы ДТП и составили на водителя автомобиля ВАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
На улице Тополянская произошла авария с участием автомобилей «ВАЗ» и Mercedes-Benz....
13 июля, около 22.00, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Харьковская-Гагарина....
В Шостке дорожно-транспортное происшествие произошло по улице Черниговская....
16-летний водитель мотоцикла совершил наезд на женщину-пешехода...
Роменские правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировались двое граждан....