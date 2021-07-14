На Сумщине ВАЗ «догнал» Тойоту 14 июля, около 18 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на 12 километре автодороги Н 12 «Сумы-Полтава».

Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что водитель транспортного средства ВАЗ, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV 4. Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал. Патрульные оформили материалы ДТП и составили на водителя автомобиля ВАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.