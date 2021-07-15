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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:28453

На Сумщине еще 21 человек подхватил коронавирус (подробности)

По состоянию на 15 июля в Сумской области 78 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 21 человека (Белопольский район - 5, Глуховский район - 1, Кролевецкий район - 2, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 1, Сумы - 7, Сумской район - 2, Шостка - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1331 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 488 человек, из них за минувшие сутки - 18 (Белопольский район - 1, Краснопольский район - 1, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 1, Середина-Будский район - 1, Сумы - 9, Тростянецкий район - 2, Шостка - 1, Шосткинский район - 1).

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Общество Коронавирус
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головний тренер ФК "Альянс"

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